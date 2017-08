Alin și Larisa Oprea, despărțiți de copii! Cei doi fac mărturisiri emoționante despre viața lor la „2k1”!

Invitați sâmbătă, 2 septembrie, de la ora 17.00, la emisiunea 2K1, la Antena 1, Alin și Larisa Oprea au mărturisit în fața Mirelei Vaida că au fost despărțiți chiar de către cei doi copii ai lor.

Alin şi Larisa Oprea formează un cuplu de mai bine de 20 de ani şi au devenit părinţi de la o vârstă fragedă. Acest lucru i-a ajutat însă să fie mult mai apropiați de cei doi copii ai lor, Melissa și Adrian. Tocmai de dragul lor însă, Alin și Larisa vor trăi separat o perioadă nedeterminată încă.

”Melisa va începe clasa a 9-a la Londra, anul acesta, iar soția se va muta cu ea acolo. Va fi greu, dar prin copiii noștri îmi îndeplinesc și eu visurile. Noi am crescut împreună cu ei și suntem în continuare uniți. Și fiul meu, care are 18 ani vrea să studieze tot muzica, la Londra, pe viitor”, a mărturisit Alin Oprea.