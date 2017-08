Luminița Anghel, minune dumnezeiască, după ce a fost în vizită la Muntele Athos: "Mama mea s-a stins în noiembrie 2010 şi am rămas însărcinată, în februarie 2011, cu Filip."

Luminița Anghel se destăinuie în emisiunea Mirelei Vaida. Artista consideră că familia este cel mai important lucru pe acest pământ, iar Dumnezeu i-a demonstrat că există minuni.

"Înainte, cu mult să îl cunosc pe soţul meu, am fost în vizită la un călugăr de la Muntele Athos, la îndemnul unei prietene şi dumnealui mi-a spus, fără să ştie nimic despre mine, să am nădejde că se va face un schimb. Că va pleca mama şi va veni cineva în schimbul ei. De fapt, mama mea s-a stins în noiembrie 2010 şi am rămas însărcinată în februarie 2011 cu Filip".