Mirela Boureanu Vaida, dezamăgită CUMPLIT: „Mie îmi ajunge! Nu mai vreau!”. Vedeta nu a mai suportat atacurile!

Una dintre cele mai iubite vedete ale României este, cu siguranță, Mirela Boureanu Vaida. Îndrăgita prezentatoare a ținut să le răspundă celor care au dorit să știe de ce a renunțat la „Mireasă pentru fiul meu” pentru a fi protagonista super- show-ului „2k1”.

„Dragii mei prieteni, bun găsit! Vă mulțumesc din toată inima pentru susținerea necondiționată și pentru cuvintele de susținere! Sunt mâhnită și dezamăgită de tot ce se întâmplă în ultima perioadă, de toate blestemele și reproșurile primite de la cei ce până ieri mă apreciau! Vreau să va mulțumesc, din nou, pentru toate premiile pe care mi le-ați acordat, prin vot! Dar vă cer respectuos ca de azi SĂ NU MĂ MAI VOTAȚI la nicio categorie! Cei ce mă cunosc știu că nu am nevoie de premii ca să știu că ei îmi sunt aproape! Am câștigat tot ce se putea câștiga: public fidel, dragoste, apreciere, audiența, simpatia voastră! Mie îmi ajunge! Să-i mai lăsăm și pe alții! Vă rog, în final, să-mi respectați decizia de a începe alte proiecte în tv! Schimbările și riscurile mi le asum! Fac parte din frumusețea vieții, iar mie nu mi-e frică să încerc și să experimentez! Dacă veți dori să-mi rămâneți aproape, vă mulțumesc și va aștept la drum lung împreună! Dacă n-o veți face, vă mulțumesc din nou pentru toate lucrurile frumoase făcute împreună în acești ani! Suntem liberi să alegem ce și cum vrem să fim! Să trăiți frumos! A voastră, mereu aceeași Vaida!”, a scris Mirela Boureanu pe Facebook.