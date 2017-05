Un concurent de la 2K1 și-a depășit limitele, de dragul soției: ”Gata, hai să aterizăm, nu mai vreau!”

Un concurent de la 2K1 și-a învins cea mai mare fobie, înălțimea, de dragul soției. ”Gata, hai să aterizăm, nu mai vreau!”, a afirmat acesta, la scurt timp după ce s-a ridicat de la sol într-un balon cu aer cald.

"Am fost o singură dată cu avionul. Mi-e frică de înălţime, de turbulenţe. Ea îşi doreşte foarte mult să mergem în Mexic. Sinura dată când am zburat am avut bătăile inimii foarte dese, transpiram, aveam o teamă în permanenţă că mă voi prăbuşi", mărturiseşte concurentul.