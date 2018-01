24 IANUARIE 1859, MICA UNIRE. Ion Nită, erou născut în aceeaşi zi cu România! Dezvăluiri cutremurătoare de pe câmpul minat, din al Doilea Război Mondial: "M-au împușcat două rusoaice. Apoi, am vrut să mă omor"

Ridică mâna în semn de salut, faţă de ziua cea mare, în care sărbătoreşte 100 de ani de viață! Un veac! Chiar dacă i se vede degetul amputat, e mândru că viaţa i-a făcut cadoul nesperat să ajungă aici. Tricolorul mic, prins la reverul costumului, arată mândria lui faţă de această zi aniversară! Pentru România, dar și pentru el!

Un veac, un secol întreg, acest domn Ion Niţă şi-a plimbat existanţa cu o timiditate şi cu o demnitate incredibilă, printre două milenii. Aşa se plimbă şi azi cu distincţie şi delicateţe în casa lui mică, dar boemă. Pe un scaun, ce poartă un iz din altă epocă, mai emoţionat ca oricînd, domnul Ion răsfoieşte amintrile unui veac de istorie. Un veac de viață.

"Când am văzut mâna ferfeliţă am scos o batistă, mi-am pus aici un fel de garou, am strâns cu gura cu asta şi nu a mai curs sânge. Un cartuş mi-a luat mâna şi altul pulpa.", isi aduce aminte batranul.