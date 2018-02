Au apărut noi imagini cu Ionela Prodan, în spital! E uimitor cum arată acum artista de muzică populară: Fanii sunt cu sufletul la gură!

Imagini incredibile cu Ionela Prodan, la spital! Iubita artistă e, în continuare, internată, după ce luna trecută a avut probleme de sănătate. Ionela Prodan este vizitată zilnic de cele două fiice ale sale, Anamaria și Anca, aceasta din urmã venitã din America, pentru a fi alături de mama sa.

În imagini, Ionela Prodan apare tot cu o căciuliţă pe cap și. zâmbeşte, lângă fiicele ei. Iar zâmbetul nu-i dispare nici atunci când rămâne doar cu una dintre fetele sale. Tot Ana Maria Prodan a postat, în week-end, alte două fotografii în care mama ei pare extrem de bine dispusă. În aceste poze, Ionela Prodan are la ochi ochelari de soare și pare amuzată de gesturile celebrei sale fiice. În plus, de această dată, cântăreața apare fără căciuliță pe cap.

Chiar dacă în ultimele două săptămăni au apărut tot mai multe semne de întrebare cu privire la diagnosticul artistei, pozele și filmuleţele nou postat le-au dat admiratorilor motive de bucurie.

Ionela Prodan apare și pe holurile spitalului, unde încă se află sub observaţia medicilor. E îmbrăcată într-o haină de blană neagră, cu glugă pe cap şi ochelari de vedere la ochi. Vedeta Pare veselă. Are putere să râdă, ba chiar pare că are chef de şotii. şi îşi păstrează optimismul aşa, cum declara.

Ionela Prodan rămâne încă internată la spital.

