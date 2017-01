Cum arăta Simona Gherghe, prezentatoarea "Acces Direct", la proba de angajare. O mai recunoști?

Viitoarea mămică a vorbit, cu sinceritate, în emisiunea lui Mihai Morar, despre evoluţia ei profesională şi venirea la Antena 1.

"Eu credeam că o să fac ştiri toată viaţa. Acelas lucru i l-am spus şi domn ului Lazarov, când am avut prima întâlnire cu dânsul, avea un proiect aici (...). Când eram adolescentă îmi doream să fiu profesoara de limba franceză. Am dat admiterea la Litere, tot la franceză, iar nebunia asta cu presa a apărut când eu şi câteva colege am văzut un anunţ în ziar, PRO TV deschisese o staţie locală la Iaşi.

Şi ne-am dus şi noi la un curs să vedem cum e să te duci petru un job. Erau 500 de fete şi am rămas în ultimele 10. Producătorul de pe atunci al ştirilor respective mi-a zis că nu sunt telegenica, dar aş putea să fac Radio.

După vreo lună, Radio Nord Est cauta redactori, prezentatori de ştiri şi m-am dus. Am învăţat să scriu şi scriam bine, până în ultima zi a acelui curs, când ne-a pus un reportofon în braţe. Am plecat pe ştiri să fac o ştire şi m-am întors cu interviul Ovidiu Lipan Ţăndărica", povesteşte Simona.

