Daniela Gyorfi, pusă la încercare! „Îmi vine să plâng! Sunt tristă că nu voi mai putea să...”

Toată lumea o știe pe celebra Daniela Gyorfi, dar puțini sunt cei care știu ce secret a ascuns vedeta în ultima perioadă! Prin ce încercări dificile a trecut?

A trăit perioade foarte grele, dar soarele a apărut se pare și pe strada Danielei Gyorfi. Alături de fetița ei Maria, dar și de George Tal, bărbatul care i-a îndeplinit visul de a avea un copil, artista și-a regăsit fericirea.

Artistei i se citește fericirea pe față atunci când este în preajma partenerului de viață și a fiicei lor. Daniela Gyorfi, care de-a lungul anilor a trecut de la celebritate la depresii crunte, este una dintre cele mai nonconformiste și mai provocatoare prezențe de pe scena muzicală din România. Lansată ca artistă de muzică ușoară, vedeta s-a reprofilat și a ajuns să cânte și muzică de petrecere.

Daniela Gyorfi a suferit enorm in urma cu 4 ani atunci cand si-a pierdut mama. Cantareata este si astazi apasata sufleteste din cauza pierderii celei mai dragi persoane din viata ei.

Daniela Gyorfi a recunoscut ca intre ea si Tal mai sunt discutii, insa nu se pune problema ca impresarul sa fi fost violent cu ea:

"Niciodata nu am spus ca relatia mea cu George e numai lapte si miere. Suntem impreuna de 10 ani, avem un copil, stam mult impreuna unul cu celalalt, si acasa, si la munca, e normal sa mai existe tensiuni intre noi, discutii, de la oboseala, de la stres si asa mai departe. Dar atat! Nu se pune problema de vreo violenta, eu nu sunt omul in care sa dea cineva. George nu ridica mana, in plus, mi se par niste zvonuri aiurea.

Daca stai 10 ani cu un om si in casa, si mai si lucrezi cu el, e normal sa mai existe discutii. In orice cuplu normal exista discutii contradictorii, tensiune, in orice familie. Ne mai certam, ne mai contrazicem, ca doi oameni normali. Suntem ok, acum chiar suntem prinsi cu treaba ca ne pregatim sa mergem in strainatate unde avem mai multe spectacole. Muncim"!

