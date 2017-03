Două căsnicii eșuate și multă durere. Mirabela Dauer s-a reinventat: ”După atâtea bătăi pe care le-am încasat, am cedat. Am luat bătaie chiar şi cu fierul de călcat

A început luna femeii și ce altă femeie mai potrivită să fie azi alături de noi decât Mirabela Dauer. Celebra artistă are o carieră de succes și este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi.

Mirabela Dauer a avut parte de o carieră de succes în muzică, fiind una dintre cele mai îndrăgite artiste din generația de aur. În dragoste însă, interpreta care a cântat atât de frumos iubirea a avut parte numai de ghinion. S-a căsătorit de două ori și de fiecare dată a ajuns la divorț, ultima experiență fiind un adevărat coșmar pentru artistă.

Mirabela s-a căsătorit devreme, la vârsta de 18 ani. S-a măritat cu Willy Dauer ca să fie liberă şi să poată merge la chefuri fără ca tatăl ei, care era cam sever, să-i impună o oră de întoarcere acasă. Căsnicia cu Willy Dauer a ţinut doar cinci ani și s-a destrămat când solista s-a întors din primul ei turneu.

A urmat divorţul, sărbătorit printr-o petrecere dată în acelaşi loc în care a avut loc şi cererea în căsătorie. Al doilea mariaj avea să fie, după cum mărturisește chiar artista, drama vieţii ei. În anii '70, s-a îndrăgostit de regizorul de televiziune Traian Popovici, cu care a avut un băiat, Alexandru, acum în vârstă de 40 de ani. Au divorțat "cu cântec" după 8 ani de mariaj. A urmat un proces dureros de custodie în urma căruia copilul i-a fost încredinţat tatălui, pentru că judecătorii au considerat că artista stătea prea mult prin turnee.

Mirabela a vorbit peste ani despre cea de-a doua căsnicie, care a fost un iad! "Am intentat divorţ din cauza violenţei lui. După atâtea bătăi pe care le-am încasat de la el, am cedat. Am luat bătaie chiar şi cu fierul de călcat, după care mi-a promis că mă omoară. A fost cel mai nefericit mariaj al meu", a mărturisit artista. Pe fiul ei nu l-a mai văzut de ani buni, acesta fiind un subiect dureros pentru interpreta noastră.

Cu toate aceste eșecuri, Mirabela n-a încetat să creadă în dragoste. A avut și alte iubiri, cea mai mediatizată fiind relația cu Sandu Andriuță, un ardelean cu zece ani mai tânăr, de care s-a despărțit în urmă cu patru ani

