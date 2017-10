Gina Pistol vorbeşte deschis despre viața ei! "La 17 ani, am devenit independentă. Cu primii bani am făcut cumpărături pentru casă"

Care a fost primul ei loc de muncă, dar și cum a ajuns Ginuța una dintre cele mai sexy femei din România aflați din clipul de mai sus! Cu zâmbetul pe buze, Gina Pistol a dat tot din casă.

Gina Pistol a vorbit la Acces Direct despre cum a fost sa porneasca de jos si cum a reusit sa ajunga atat de departe: "Sunt un om foarte pozitiv şi foarte optimist. Aşa am fost de când eram mică. Tot timpul am fost cu zâmbetul pe buze, chiar dacă am avut şi eu probleme. Mi-au lipsit multe lucruri în copilărie.Începând cu un tată şi până la chestii financiare, dar eu de mică ştiam că o să fie acolo, că o să fiu independentă şi că voi obţine tot ce îmi doresc eu. Părinţii mei s-au despărţit când eu aveam şase ani, aproape şapte. Mamă, săraca, a încercat să ne crească cum a considerat ea că e mai bine şi a făcut-o foarte bine. Am început să muncesc de pe la 17 ani. Primul meu job a fost ca operator xerox”.

Daca sunteti curiosi sa aflati ce a facut prezentatoarea de la Chefi la cutite cu primii bani aflati ca nu si-a cumparat vreo geanta sau vreun articol vestimentar. “Din primul salariu să ştii că am făcut cumpărături pentru casă. Adică întotdeauna casa a fost prioritatea. Nici acum nu pun mare preţ pe haine sau pe prostii. A, că îmi doresc eu o preche de pantofi sau o geantă, da, dar mă gândesc cu mult înainte să dau câteva sute sau mii pe o geantă”.

