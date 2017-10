Își vinde jucăriile în frig ca să-și cumpere haine pentru iarnă! Un băiețel din Mioveni dă la schimb copilăria pentru ceva călduros!

Un băiețel de doar zece ani, care locuiește împreună cu mama și alte rude în Mioveni, este nevoit să-și vândă jucăriile pentru a-și cumpăra hăinuțe de iarnă!

Cu jucăriile frumos aranjate, cu o buzele strânse și privirea plecată, băiețelul de zece ani își vinde tot ce are el mai drag: jucăriile! Și totul pentru câteva haine groase!

E cât se poate de trist dar, din păcate, această imagine e reală. La fel ca viața acestui băiețel de doar zece ani, care locuiește împreună cu mama și alte rude și totuși este nevoit să-și vândă jucăriile și copilăria.

De câteva zile, cel mic îşi expune în fiecare dimineaţă la vânzare jucăriile. O face într-un gang din oraşul Mioveni şi spune că care are nevoie de bani pentru a-şi cumpăra haine de iarnă.

Silvan-DJ Ewi, un DJ din Mioveni i-a făcut o poză băiatului şi a postat următorul mesaj: „Îşi vinde jucăriile ca să îşi cumpere haine de iarnă. Cam aşa procedează un băiat de 10 ani. L-am găsit în Mioveni, gangul de la dispensar. Nu ştiu mare lucru despre el, a zis că părinţii sunt divorţaţi. Mi-a spus că vrea să îşi cumpere haine şi un zmeu”

Tulburătoarea poveste a băieţelului a stârnit în doar câteva ore mii de reacţii, sute de persoane oferindu-se să îl ajute.

Laura Anton, o tânără de 32 de ani care stă chiar vizavi de blocul în care locuieşte băieţelul, povestește:

"Sunt doi fraţi, cel mare - care îşi vinde jucăriile, are 10 ani, iar cel mic are 7 ani. Locuiesc împreună cu mama şi bunica maternă în blocul M3, scara C, de pe Bulevardul Dacia din Mioveni. Băiatul îşi vinde jucăriile la gangul de lângă dispensarul din Mioveni, foarte aproape de ultima staţie de maxi-taxi din Mioveni, pe partea stângă, la vreun kilometru de Primărie. Copilul trebuie ajutat, asta e clar. Însă nu cred că ar fi o soluţie bună să li se dea bani părinţilor, în ideea că aceştia îi vor cumpăra haine. Părinţii sunt divorţaţi. Din câte ştiu, mama are unele probleme psihice, iar tatăl copiilor este alcoolic. Bunica îşi varsă des nervii pe băieţel, al cărui prenume e Ninel. Am auzit-o de multe ori din stradă cum îl înjura."

