La 13 ani, Claudia Vizitiu le-a cucerit pe vedete! S-a împrietenit la cataramă și colaborează cu Andreea Bălan şi Lora

Are doar 13 ani şi este deja o vedetă în toată regula. Claudia Vizitiu a colaborat cu vedete mari din lumea showbizzului printre care Andreea Bălan şi Lora, dar acum vrea să cucerească întreaga lume cu vocea ei.

Claudia Vizitiu face canto de un an și jumătate, e singură la părinți, iar familia ei o susține necondiționat în cariera muzicală. Îi place muzica la nebunie și deja are patru melodii ale ei lansate. Ia ore de canto și pian, are un cover cu Andreea Balan și a colaborat cu Lora.

