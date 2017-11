Maria Constantin a luat cea mai neașteptată decizie a momentului! Vestea i-a șocat pe toți

În timp ce Marcel Toader i-a scos lucrurile din casă, Maria Constantin a scos la lumină secrete nebănuite!

Artista a dezvăluit, pentru prima dată, că tot scandalul dus de Marcel Toader în ultima vreme a făcut-o să ajungă la psiholog.

A reuşit cu greu să-şi găsească liniştea şi puterea să lupte pentru fiul ei, pe care acum vrea să-l aducă lângă ea.

Frumoasa Maria Constantin crede că a plătit cu vârf şi îndesat aici pe pământ, aşa că acum a venit vremea să respire măcar puțină linişte.

Mi-aş reproşa foarte mult faptul că am dăruit mult prea mult de fiecare dată, că am fost cu sufletul pe tavă și poate am uitat de mine, de visurile mele”

Maria Constantin rupe tăcerea și face declarații neașteptate! „Sunt sigură că peste puțin timp va veni!”

Maria Constantin a preferat să tacă şi să facă. Nu în show-uri la tv, susţine ea, ci la spectacole și în săli de concerte. Crede că doar răbdarea şi o gândire pozitivă au făcut-o să țină piept atacurilor din ultimele luni. Tot războiul divorţului de Marcel Toader spune că a făcut-o mai înţeleaptă, dar şi mai selectivă cu oamenii din viaţa ei.

