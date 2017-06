Regele manelelor, Nicolae Guță, are mari probleme cu legea! Prin ce clipe grele trece celebrul cântăreț

Nicolae Guță nu s-a sfiit niciodată să spună cât de mult îi place luxul. Și nici nu a ezitat să bage mână adânc în buzunar atunci când a venit vorba de casele lui.

Regatul lui Guță se cutremură. Se pare că vestitul cântăreț, care fără doar și poate a făcut avere după concertele fără număr pe care le-a avut în țară, a uitat să dea și mai departe.

Iar aici nu ne referim la copiii sau iubitele lui, ci la stat! Asta pentru că se pare că Nicolae Guță a păcălit statul cu 125.000 de euro.

Regele e rege şi nu degeaba a primit titulatura de rege al manelelor. Nicolae Guță ar fi cel mai bogat manelist, potrivit informarțiilor apărute în presă. Artistul, cu cei mai mulţi moştenitori, ar avea o avere estimată la 1,2 milioane de euro, bani care însă nu s-ar regăsi în acte.

Potrivit informaţiilor care au zguduit presa în această dimineață, Regele Manelelor ar fi fentat bugetul de stat, iar acum e dator cu 125.000 de euro, lucru care nu i-a picat tocmai bine lui Guță!

"N-am furat, n-am jecmănit pe nimeni, dar văd că ori eu, ori cel mai mare hoţoman e totuna. Trebuie să plătesc 5 miliarde de lei vechi la stat. Fiscul m-a pus pe butuci. Am fost de bună-credinţă, am plătit impresar, contabil, dar m-au păcălit.

Trebuia să fac ca şmecherii şi să duc banii în străinătate, dar i-am lăsat în ţară, am investit într-o zonă defavorizată. De zece ani, mă chinui să termin o pensiune cu 28 de camere în Petroşani, dar acum chiar că nu mai am bani. Şi nici Cristinei nu am de unde să-i cumpăr maşină scumpă"

Află mai multe detalii în clipul video de mai sus!

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Acces direct, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/acces-direct şi este updatat zilnic cu ştiri, ca şi www.spynews.ro, siteul nostru de monden. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/accesdirect, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/AccesDirectAntena.

Nu în ultimul rând, dacă nu sunteţi în faţa televizorului, puteţi urmări emisiunea live pe AntenaPlay: https://goo.gl/VnP1p7, la fel şi toate înregistrările showului.