Salvatoarea lui Luca, dezvăluiri din potopul de gloanţe: "În acele momente, Luca era ca şi fiul meu!"

Îngerul păzitor al lui Luca, așa cum îi spun tânărul și familia acestuia, Lenei Sampson ne povesteşte cu lux de amănunte clipele de coşmar prin care a fost condamnată de soartă să treacă. Eroina care l-a salvat de la moarte pe Luca e a intrat în legătură directă din Las Vegas.

Atac armat în Las Vegas. Un bărbat înarmat a deschis focul la un festival de muzică, în zona cazinoului Mandalay, chiar în timpul unui concert unde, scriu ziaristii americani ar fi fost asteptati 40.000 de oameni. Autoritățile au anunțat un bilanț sângeros: 59 de persoane au fost ucise și 527 au fost rănite, în urma atacului al cărui motiv rămâne neclar. Suspectul a deschis focul de la etajul 32 al hotelului și s-a sinucis, în momentul în care poliția a dat buzna peste el.

Autorul atacului este Stephen Paddock, în vârstă de 64 de ani, din statul american Nevada. Acesta s-a sinucis înainte ca un echipaj de poliție să intre în camera sa de hotel, de unde a tras asupra mulțimii de oameni.

Ucigaşul, un „lup singuratic"

Poliția a găsit 16 arme în camera lui de la hotelul Mandalay Bay, unde era cazat din 28 septembrie Stephen Paddock a fost descris drept un „lup singuratic", fără să aibă o legătură cu vreo grupare teroristă. Motivele sale sunt neclare în acest moment, însă acesta nu avea cazier

Luca Iclodean, un român originar din Cluj-Napoca, stabilit în Statele Unite, a fost rănit

Băiatul de 24 de ani lucra pentru organizatorii evenimentului. Tânărul locuieşte de ani buni în Las Vegas impreuna cu mama lui dar si cu tatal sau. Luca a fost împsucat si nu ar fi supravieţuit daca, o persoană necunoscută până atunci pentru el, nu ar fi avut grija de el.

În noaptea tragediei, Lenea şi Luca lucrau în baruri diferite în cadrul festivalului din Las Vegas, unde a avut loc atacul armat. Cei doi s-au cunoscut cu doar câteva minute înainte să înceapă nebunia. La un moment dat, s-a creat haos în jurul lor şi şi-au dat seama că cineva trăgea cu o armă în mulţime. Au încercat să fugă din calea gloanţelor, dar tânărul român a fost rănit grav. "Eram în spatele lui şi mi-am dat seama că a spus «am fost împuşcat, am fost împuşcat!». Am zis «nu e nicio problema, ne descurcăm!». Mâna mea era plină de sânge, am văzut poză cu mama lui pe telefon şi am realizat că nu pot să îl las acolo. Trebuie să ne mişcăm, să părăsim zona. Toată lumea urla, oamenii luptau pentru vieţile lor", a povestit tânăra care l-a salvat pe Luca.

Aceasta nu a vrut să îl lase în urmă şi i-a oferit o mână de ajutor, chiar dacă asta a însemnat să-şi rişte viaţa. "Siguranţa era cea mai importantă pentru noi, aşadar am început să urlu după ajutor. Un domn din Canada, nici până astăzi nu îi ştiu numele, ne-a ajutat să îi apăsăm rănile lui Luca şi să îl ducem să primească ajutor şi să ajungă la spital. Am stat cu el, îi ţineam mâna, toată lumea îmi zicea că nu este familia mea şi că trebuie să plec. Şi am zis «nu plec nicăieri, până nu îmi zice el că trebuie să plec!». Şi Luca mi-a zis să stau şi am încercat să îl ţin conştient", a mai spus Lenea.

Luca şi familia sa o consideră acum pe Lenea un înger păzitor şi îi va rămâne recunoscător pentru tot restul vieţii.

