Secretele unei vedete din România! A mărturisit tot adevărul! "Am rămas însărcinată la 16 ani"

În spatele ochilor ei albaștri care au fermecat mulți domni, mai mult sau mai puțin celebri, se ascunde o mare durere.

Deși pare că duce o viață de individiat, Vica Blochina, mama copilului fostului selecționer al naționalei, are, si ea, probleme ca tot omul. Vedeta reporter Acces Direct, Andrei Ștefănescu a vizitat-o la ea acasă și a aflat secretele pe care Vica nu a avut curajul să le spună, până acum.

Vica a venit din Lituania, ca dansatoare la Melody. Voia să-și facă o viață frumoasă în Italia, inițial, ca dansatoare. În clubul în care activa l-a întâlnit pe Pițurcă. Acum copilul are o relație frumoasă cu tatăl, dar și cu familia acestuia

Mamă Vicăi a fost șocată când a aflat că ea are o aventură cu un bărbat care are o familie, dar și când a aflat că fata ei este însărcinată.



Vica spune că nu se va căsători niciodată, pentru că nu poate să stea lângă un singur bărbat. Totodată, a mărturisit că a fost nevoită să se maturizeze ddevreme, rămânând însărcinată prima oară la numai 16 ani.

