Tudor Helgiu, elevul dat afară de la ore pe motiv că are părul prea lung, continuă să-și susțină cauza: ”Nu plec din România!”

Cuvintele lui "E mai ușor să schimbi cursul unui râu, decât mentalitatea unui om!" răsună și acum în mintea colectivă a românilor, iar focul pe care-l avea în privire, atunci când vorbea despre lucrurile care nu i se par corecte, l-a observat toată România.

Tudor Helgiu, elevul care a fost dat afară de la cursuri pe motiv că are părul prea lung, nu doar că a luat atitudine și a spus tot ceea ce poate mulți nu au curaj, dar a și venit la București!

Tudor a poposit în platoul „Acces Direct” pentru a-și susține, încă o dată, cauza.

”Regulile sunt bune, dar să aibă logică. Cred că dacă ai un tatuaj decent nu e o problemă să fie la vedere. Cerceii poți să-i dai jos și să le pui după școală. De când s-a întâmplat lucrul acesta nu s-a schimbat nimeni față de mine. Domnul director e deschis schimbării. Părinții mei mi-au acordat multă încredere și libertate. Eu de capul meu nu o să schimb nimic, dar noi putem. Materia e prea multă și trebuie diluată puțin, lumea tinde foarte mult să se plângă de chestii. În momentul acesta suntem în era Facebook-ului”, a declarat Tudor pentru ”Acces Direct”.

Cine este Tudor Helgiu:

Tudor a devenit cunoscut după ce a fost dat din școală de către director pe motiv că are părul lung. Cu toate astea, tudor a avut curajul să își spună punctul de vedere și să lupte pentru drepturile lui. Chiar dacă a fost trimis acasă pentru că avea părul lung, Tudor s-a prezentat a două zi la școală netuns "Regula nu are niciun rost, nu mai suntem pe vremea comunismului, când băieţii erau obligaţi să se tundă. Acum, cine vrea să aibă părul lung, se spală pe cap de câteva ori pe săptămână. Mi-am crescut părul doi ani, în această perioadă nu m-am tuns şi chiar nu am vrut să mă tund. Nu mi se pare normal că în 2017 să te judece profesorii după cum arăţi, că ai părul lung sau nu te bărbiereşti şi să te trateze altfel. Părinţii mei mă susţin în totalitate, nu li se pare nici lor o chestie normală. Au trăit în comunism şi nu vor că şi noi să experimentăm măcar o parte din comunism. Mesajul meu este Nu contează cât de lung am părul, important e cât de mult gândesc" a spus Tudor.

Helgiu este elev în clasa a X-a, la Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu" Cluj-Napoca, are 16 ani şi vrea să se facă auzit!

Tudor vorbește cu mândrie despre părinții lui care, în opinia lui i-au dat o educație foarte bună, l-au învățat paote unul dintre cele mai importante lucruri, să își spună punctul de vedere.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Acces direct, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/acces-direct şi este updatat zilnic cu ştiri, ca şi www.spynews.ro, siteul nostru de monden. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/accesdirect, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/AccesDirectAntena.

Nu în ultimul rând, dacă nu sunteţi în faţa televizorului, puteţi urmări emisiunea Acces direct live pe AntenaPlay: https://goo.gl/VnP1p7, la fel şi toate înregistrările showului. Intră şi tu!