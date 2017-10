Copiii dezvăluie secretele lui Ionuț Iftimoaie, Andrei Duban și ale Mihaelei Cernea, la “Aici eu sunt vedeta”

Joi, 12 octombrie, de la ora 21.15, copiii vedetelor dezvăluie secretele părinților, în prima ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta”, prezentată de Dan Bittman.

Cel mai sincer show al momentului, “Aici eu sunt vedeta”, va aduce în fața telespectatorilor Antenei 1 primele trei celebrități alături de minunile din viața lor. Astfel, campionul K 1 Ionuț Iftimoaie vine la “Aici eu sunt vedeta” împreună cu doi dintre copiii săi, Nicol (8 ani) și Nicholas (9 ani), actorul Andrei Duban va fi însoțit de micuțul său Armin (5 ani), iar Mihaela Cernea, componentă a trupei Class, o va avea alături pe fiica ei, Leea (9 ani).

Cei mici vor face echipă cu mama sau tata pentru o cauză nobilă, căci premiul pe care îl va obține echipa câștigătoare va fi donat unor oameni aflați în nevoie. La "Aici eu sunt vedeta", echipele se vor confrunta cu întrebări legate de viața de familie, iar răspunsurile copiilor vor fi, de cele mai multe ori, surprinzătoare, căci se vor dezvălui secrete stânjenitoare, se vor da pe față obiceiuri ciudate și se vor povesti întâmplări intime.

„Mi-e un pic teamă, cine știe ce vor spune. O să aflu și eu lucruri noi despre mine”, spune Ionuț Iftimoaie. “Am foarte mari emoții, pentru că Armin este un copil foarte sincer, chiar prea sincer, și nu știe să facă diferența între ce poate să spună și ce nu”, adaugă Andrei Duban. „Eu stau foarte mult cu Leea și știm foarte multe una despre alta, nu am nici o îndoială că o să iasă super bine astăzi”, spune, sigură pe ea, Mihaela Cernea.

Ce vor răspunde copiii la întrebări precum “Care e cel mai rușinos obiect pe care îl are tati?”, “Ce face tati și o supără pe mami?, “Ce o stresează cel mai tare pe mami?”, telespectatorii Antenei 1 vor afla joi, 12 octombrie, de la ora 21.15, în prima ediție a emisiunii “Aici eu sunt vedeta”, prezentată de Dan Bittman.