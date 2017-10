Dan Bittman îi cere ajutorul lui nea Mărin, la “Aici eu sunt vedeta”: “Mie mi-e teamă să zbor cu avionul. Mă vindeci și pe mine de fobia asta?”

La “Aici eu sunt vedeta”, nu doar vedetele invitate în show alături de copiii lor fac tot felul de mărturisiri, ci și prezentatorul emisiunii, Dan Bittman.

Astfel, joi, 19 octombrie, de la ora 21.15, la “Aici eu sunt vedeta”, când nea Mărin Barbu spune cum i-a vindecat pe unii și alții de fobie la șoareci și broaște, Dan Bittman îi face acestuia o mărturisire: “Mie mi-e teamă să zbor cu avionul. Mă vindeci și pe mine de fobia asta, nea Mărine?”. Ce îi răspunde nea Mărin, telespectatorii Antenei 1 vor afla joi seara.

“De când mi s-au născut copiii, am prins o oarecare teamă de avion. Cred că e mai degrabă vorba de o claustrofobie, pentru că încep să am o stare de neliniște atunci când îi văd pe toți închiși acolo, la un loc. Dacă apuc să stau de vorbă cu cineva, îmi mai trece din teama asta”, ne-a declarat Dan Bittman.

Joi, 19 octombrie, de la ora 21.15, secretele Andreei Antonescu, ale lui CRBL și nea Mărin Barbu vor fi dezvăluite de copiii, respectiv nepoții lor, într-o nouă ediție “Aici eu sunt vedeta”, prezentată de Dan Bittman. Astfel, interpreta Andreea Antonescu, partea brunetă a celebrei trupe Andre, va fi însoțită de fiica ei, Sienna (6 ani), dansatorul, coregraful, cântărețul CRBL, component al trupei Simplu, va veni împreună cu Alessia sa (7 ani), în timp ce nea Mărin Barbu, cunoscutul coregraf și cunoscător al dansului popular românesc, îi va avea alături pe nepoții săi, Darius (9 ani) și Ana (8 ani).