Joi, 14 decembrie, de la ora 21.15, la Antena 1, Andrei Ștefănescu vine alături de mama sa, Roxana, la „Aici eu sunt vedeta”

Andrei Ștefănescu vine alături de mama sa, Roxana, joi, 14 decembrie, de la ora 21.15, la “Aici eu sunt vedeta”, să îi pună în dificultate pe Daniel Buzdugan, Rocsana Marcu și Dinu Iancu Sălăjanu, cei trei părinți celebri care își însoțesc copiii în platoul show-ului prezentat de Dan Bittman.

Andrei și mama sa vor povesti o intâmplare din copilăria artistului, iar Daniel Buzdugan, Rocsana Marcu și Dinu Iancu Sălăjanu vor trebui să-i ghicească deznodământul.

Astfel, doamna Roxana Ștefănescu își va aminti de ziua în care fiul ei, Andrei, care ieșise să se joace cu copiii, în fața blocului, a sunat la ușa apartamentului nerăbdător să-i arate șopârla pe care i-o adusese în dar. “Când am văzut șopârla în borcan, am închis ușa cu yala și m-am lipit cu spatele de ușă. El a rămas pe palier cu borcanul în mână și nu înțelegea ce se întâmplă. Era disperat să-l primesc în casă, eu nu voiam, pentru că îmi era teamă, așa că l-am trimis să o ducă de unde a luat-o. Am parlamentat așa vreo 20 de minute, până la urmă l-am convins să ducă șopârla înapoi”, spune doamna Ștefănescu.

Dacă cei trei invitați din platou vor ghici ce a făcut Andrei cu mica reptilă, telespectatorii Antenei 1 vor afla joi, 14 decembrie, de la ora 21.15, într-o nouă ediție a emisiunii “Aici eu sunt vedeta”, prezentată de Dan Bittman.