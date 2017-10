MOMENT DE PANICĂ la "Aici eu sunt vedeta"! Paula Chirilă fuge din platou: “M-am ascuns într-o cabină și am plâns”

La "Aici eu sunt vedeta", nu totul este despre dezvăluiri indiscrete. De această dată, Paula a trecut prin momente greu de suportat. Prezentă în platoul emisiunii alături de fiica ei, Carla, Paula se sperie îngrozitor atunci când prezentatorul Dan Bittman se îndreaptă spre ea, ținând în mână un borcan în care se află o tarantulă.

“Am arahnofobie! Plecați de aici cu el!”, strigăț Paula, la vederea vietății, părăsind platoul. Degeaba încearcă fiica ei să o apropie apoi de borcan, în ideea că îi va vindeca teama morbidă de păianjeni. Paula nu se lasa înduplecată, ba chiar îşi avertizează fetița că, dacă nu încetează, nu-i va mai cumpăra hoverboardul dorit.

“Mie mi-e foarte frică de păianjeni și mi-au adus o creatură numită tarantulă, care m-a cam speriat. În platou, am încercat să mă țin tare, pentru că era acolo și Carla și nu voiam să o influențez. Dar, în pauză, am început să plâng. M-am ascuns într-o cabină, să nu mă vadă ea, și am plâns. Am această teamă din copilărie, dar nu știu ce a declanșat-o. Nu pot privi păianjenii nici măcar în fotografie”, explică Paula, îngrozită.