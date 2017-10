Râzi cu lacrimi! Cum i-a făcut CRBL duș fetiței sale îmbrăcată: “Mi se pare foarte tare să faci asta măcar o dată în viață"

CRBL a venit în această seară alături de fiica sa, Alessia, în vârstă de șapte ani, care a dat din casă, fără să clipească.

Astfel, am aflat cum CRBL i-a făcut duș fiicei sale... îmbrăcată. “Mi se pare foarte tare să faci asta măcar o dată în viață. Am făcut-o prima dată într-o vară, acum un an jumate, când am băgat-o pe Alessia în cadă, îmbrăcată, și nu-i venea să creadă.

Nu se aștepta să o fac a doua oară (râde)... Noi suntem o familie mai altfel. Nu ne încadrăm în niște șabloane. Și mă mândresc cu asta. La noi nu există cuvântul “trebuie”, ci cum vrei tu să faci”, spune CRBL. „Suntem mai cool”, completează Alessia.