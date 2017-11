Dorian Popa și mama sa: primele impresii despre aventura ,,Asia Express”

Dorian și mama sa au pornit în aventura de pe teritoriu asiatic cu un singur gând: acela de a câștiga. Deși condițiile meteo, lipsa unei cazări și imprevizibilul jocului le dau bătai de cap, echipa este în continuare cu zâmbetul pe buze și determinatã să ducă fiecare proba la bun sfârșit. Artistul este un adept al situațiilor care îl fac să își depășească limitele, dar cu toate acestea mărturisește că probele din concursul Asia Express sunt grele și foarte complexe: ,,Îmi spunea Vârciu că mă vãitam că îmi lipsește sala, dar când ajung acasă cred că nu mai am nevoie de antrenament de picioare.” La rândul ei, mama sa ține pasul cu alte 6 echipe pline de energie și mărturisește că acest format te face să continui, chiar și atunci când simți că nu mai ai resurse de energie: ,,Este o expediție foarte grea, chiar și pentru cei tineri. Este îngrozitor de multă umezeală, se adună oboseala, iar probele sunt grele și cer și foarte multă atenție”, a declarat mama lui Dorian.