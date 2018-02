RALUKA ar repeta oricând experiența "ASIA EXPRESS", în ciuda oboselii: "Recunosc, uram să caut cazare!"

Întoarsă recent din Asia, acolo unde s-a filmat show-ul Asia Express, Raluka a povestit ce a însemnat această experiență pentru ea. Nu a fost deloc ușor pentru ea și pentru Ana Baniciu, coechipiera sa.

Vedetele au călătorit prin zonele sărace ale celor patru destinații: Vietnam, Cambodgia, Laos și Thailanda. Este de necrezut ce au trăit și au văzut acolo.

1. Ce a însemnat pentru tine experiența Asia Express?

A fost experiența vieții, în care mi-am adus aminte cât de frumos trăiesc și cât de norocoasă sunt.

2. Care au fost cele mai dificile/ periculoase momente prin care ai trecut, atât fizic cât și psihic?

Dificile... cred că momentele în care a trebuit să mănânc acele “delicatese”. Recunosc, uram să caut cazare!

3. Cum ai reușit să te descurci cu mâncarea?

Nu pot să spun că a fost chiar atât de greu cu mâncarea, pentru că aveau orez la toate mesele, ceea ce era bine, pentru că măcar nu muream de foame. Cu orezul sunt obișnuită cât de cât, deci nu a fost chiar atât de grav. În schimb, cu carnea nu a fost foarte bine, pentru că ei mănâncă tot ce mișcă.. deci practic nu știam ce mâncăm...

4. Când spui Asia Express, care sunt primele lucruri care îți trec prin minte?

,,Please sir!!! No money!!!”. Distracție, dar și suferința și oboseală.

5. Relațiile sunt mereu puse la încercare în condiții de stress și presiune. Cum v-ați înteles voi?

Ca printr-o minune nu ne-am certat, am reușit să rămânem tot timpul unite, să fim ok. În cazul în care aveam vreo problemă o rezolvam pe loc, pentru că așa nu se acumulau frustrări. Cred că am ajuns să ne cunoaștem într-o lună mai bine decât am fi reușit în ani de zile.

6. Care sunt cele mai plăcute amintiri cu care te-ai întors de acolo?

Am cunoscut oameni minunați, cu care am rămas și prietenă. Am văzut locuri pe care cred că nu le-aș fi văzut niciodată dacă nu ar fi fost Asia Express. Am văzut peisaje geniale, am cunoscut oameni de toate felurile, buni , mai puțin buni, foarte generoși, dar și unii foarte zgârciți... Am stat în locuri minunate (chiar și într-o căsuță suspendată, de care îmi voi aduce aminte toată viață) și am multe alte amintiri plăcute, pe care nu am cum să înșirui integral. Sunt prea multe!

7. Ce ți-a lipsit cel mai mult în perioada petrecută în Asia?

Familia, deoarece aș fi vrut să vadă și oamenii care îmi sunt dragi locurile pe care le-am văzut eu.

8. Imaginează-ți că ar trebui să convingi un prieten să vadă emisiunea. Ce i-ai spune?

I-aș spune cum am și spus deja. EU ABIA AȘTEPT SĂ VĂD ACEASTĂ EMISIUNE. Voi fi cu sufletul la gură, chiar dacă știu deja ce se întâmplă!

9. Ai repeta experiența?

DA! De mai multe ori chiar!