Raluka, surprinsă de meniul asiaticilor! „Ei mănâncă tot ce mișcă, deci practic nu știam ce mâncăm...”

Au mai rămas doar cinci zile până la marea premieră a celui mai dur reality show, Asia Express, care va ține telespectatorii Antena 1 cu sufletul la gură începând cu 12 februarie, de la ora 20:00.

,,Experiența vieții” pentru cele șapte echipe de vedete participante a însemnat un pariu cu ei înșiși, un test suprem în care s-au străduit să își depășească toate barierele, atât fizice, cât și psihice. Raluka, coechipiera Anei Baniciu, este și ea una dintre celebritățile care recunoaște că traseul parcurs pe teritoriul asiatic a transformat-o: ,,A fost experiența vieții, în care mi-am adus aminte cât de frumos trăiesc și cât de norocoasă sunt.“

Cei 5000 de kilometri străbătuți, cele 4 țări vizitate i-au dăruit amintiri plăcute ,,de care-și va aduce aminte toată viața”, deoarece a cunoscut oameni minunați și a văzut locuri pe care nu ar fi avut ocazia să le descopere în afara acestei experiențe atât de autentice.

Distanța față de casă a făcut-o să realizeze că în orice colț de pe pământ există contraste, ce i-au intensificat dorul de cei dragi, cu care și-ar fi dorit să împărtășească experiența: ,, Am văzut peisaje geniale, pe care mi-ar fi plăcut să le vadă și cei dragi, căci ei mi-au lipsit cel mai mult. Am cunoscut oameni de toate felurile, buni , mai puțin buni, foarte generoși, dar și unii foarte zgârciți.”, afirmă vedeta de la „Asia Express”.

Lipsa mâncării și a cazării și-au pus amprenta asupra cântăreței după testele aprige din concurs, dar cel mai dificil, declară ea, a fost meniul ,,exotic” al asiaticilor, cu ea nu era deloc obișnuită: ,, Cu orezul sunt obișnuită cât de cât, deci nu a fost chiar atât de grav. În schimb, cu carnea nu a fost foarte bine, pentru că ei mănâncă tot ce mișcă.. deci practic nu știam ce mâncăm... “

Pentru Raluka, Asia Express a însemnat ,,distracție, dar și suferință și oboseală”, căci probele dificile prin care a trecut au provocat-o constant să apese pedala de accelerație, chiar și în cele mai dure momente. Coechipiera sa, Ana Baniciu, a recunoscut înainte de a începe experiența Asia Express că punctul forte al echipei lor este competitivitatea, iar acest lucru le-a ajutat să rămână unite:

,,Ca printr-o minune nu ne-am certat, am reușit să rămânem tot timpul unite, să fim ok. În cazul în care aveam vreo problemă o rezolvam pe loc, pentru că așa nu se acumulau frustrări. Cred că am ajuns să ne cunoaștem într-o lună mai bine decât am fi reușit în ani de zile.”, a afirmat Raluka.

Timp de 5 săptămâni, cele două s-au susținut într-o cursă a imprevizibilului, iar acum declară cu sufletul deschis că ar repeta oricând experiența, chiar dacă parcursul show-ului a fost unul dur, autentic, care le-a scos la iveală caracterul puternic.

Asia Express este cel mai dur reality show, ce duce aventura la un alt nivel. 7 perechi de vedete vor avea de parcurs un traseu de aproape 5000 de km prin Vietnam, Laos, Cambodgia și Thailanda. Fără scenarii, fără niciun ajutor din partea echipei de producție, cei 14 trebuie să se descurce singuri pentru a ajunge la destinația finală. Ține doar de ei și de abilitătile lor să își găsească transport, cazare și mâncare, având la dispoziție un singur euro pe zi.

Premiera Asia Express va avea loc pe 12 februarie, de la ora 20:00, pe Antena 1.