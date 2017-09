Era să se înece și nu alta! Daniela Crudu a fost în pragul unui atac de panică, în Grecia: ”A plâns încontinuu...”

Daniela Crudu a trecut de la momente de veselie maximă la momente de panică incredibilă, și toate acestea pentru că s-a aventurat pe mare, în condițiile în care ea nu știe absolut deloc să înoate.

”După ce am experimentat toate drăcoveniile, am luat o placă și am plecat pe ea, în apă. Era tare frumos și m-a furat peisajul. Fără să realizez, ajunsesem deja foarte, foarte departe, în larg. Mai aveam puțin și ajungeam pe cealaltă insulă. Curenții mă duseseră și eu nici măcar nu eram conștientă cât timp a trecut și unde eram.

Abia la un moment dat am realizat cât sunt de departe de țărm și m-am panicat. Mi-am dat seama cât de adâncă era apa sub mine și eu nu știu să înot deloc. Îmi și imaginam ce viețuitoare de tot felul sunt în apa aia. Aveam cele mai negre scenarii în minte, aproape am făcut un atac de panică și am început să plâng”, povestește Daniela Crudu.

