În timpul filmărilor pentru show-ul ”Aventură cu 4 stele”, Șerban Copoț a fost nevoit să spele vase în Grecia, la o tavernă

Șerban Copoț a avut parte de o experiență de neuitat în cadrul show-ului ”Aventură cu 4 stele”, care s-a filmat în Perdika, Grecia și care va fi difuzat luni și marți, pe 28 și 29 august, de la 20.30, la Antena 1. El a fost nevoit să facă față celor mai neașteptate provocări, miza fiind vacanța petrecută într-un resort de lux.

Șerban Copoț și cei trei colegi ai săi de aventură, Romică Țociu, Anca Dinicu și Angie Cobuț, s-au bucurat de frumusețile și savoarea Greciei, dar au avut parte și de muncă asiduă. Au muls capre, au învățat să folosească o motocoasă, să ia parte la tot ce înseamnă viața într-o fermă dintr-un sat pescăresc grecesc.

Printre alte multe activități pe care trebuia să le ducă la bun sfârșit, Șerban Copoț a fost nevoit și să muncească în bucătăria unei minunate taverne. Dacă până atunci fusese într-o tavernă grecească doar în calitate de client și a așteptat să fie servit, de data aceasta el era cel ce asigura confortul turiștilor aflați la mese.

”Am fost în inima PR-ului din Grecia, în bucătăria unei taverne. Ascensiunea mea a pornit de jos, de la spălatul vaselor. Am curățat și pește, am spălat și vase, am făcut de toate. Bine, dacă ar curăța ei pește așa cum am făcut eu, cred că ar da faliment”, povestește Șerban, care nu s-a dat înapoi de la nimic.

Deși a muncit din greu, experiența a fost una pe care și-o va aminti mereu cu drag.

”Emisiunea mi-a dat șansa să descopăr lucruri pe care nu le-am mai văzut. Am aflat cum se face feta, cum se face săpunul din ulei de măsline, cum e viața grecilor autentică. Am avut ocazia să văd Grecia adevărată, așa cum văd turiștii străini Bucovina noastră și rămân impresionați”, spune Șerban.

De ce surprize au avut parte cei patru protagonist ai show-ului ”Aventură cu 4 stele” și cum s-au descurcat pe plaiurile grecești, telespectatorii Antena 1 pot vedea luni și marți, pe 28 și 29 august, de la 20.30.