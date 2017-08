Șerban Copoț, Romică Țociu, Anca Dinicu și Angie Cobuț, hotărâți să bată recorduri. Au râs încontinuu timp de 17 ore, la ”Aventură cu 4 stele”

Distracție all-inclusive la ”Aventură cu 4 stele”, emisiunea de la Antena 1 care le pune pe vedete în fața celor mai neobișnuite provocări, în cadrul unei vacanțe ieșită din tipare. Cei patru protagoniști ai ediției din 28 și 29 august, Romică Țociu, Șerban Copoț, Anca Dinicu și Angie Cobuț, au fost puși pe șotii din prima clipă în care au plecat spre plaiurile grecești.

Neștiind la ce să aștepte după ce ajung în Perdika, localitatea de destinație unde erau așteptați de Cosmin Seleși, cele 4 stele ale show-ului și-au propus să se distreze încă de pe drum. Călătoria a fost una lungă și presărată cu de toate. Timp de 17 ore însă, atât cât a durat drumul, cei 4 protagoniști au râs încontinuu.

În limuzina care i-a dus în Grecia au curs glumele una după alta. Voia bună și râsetele au transformat călătoria într-una de neuitat. Ba mai mult, Șerban Copoț a fost răsfățatul colegilor săi, pentru că prima zi de aventură a fost și ziua lui de naștere, cea în care a împlinit frumoasa vârstă de 36 de ani.

”A fost o cascadă de glume, am râs de ne-am prăpădit. 17 ore și 59 de minute s-a râs. Întruna. Am ajuns acolo și când am coborât am ținut-o tot într-un cântec și într-o glumă”, a povestit Șerban Copoț, sărbătorit încă din prima zi în care a ajuns în Grecia.

Aventura celor 4 stele a fost una pe care nu o vor uita prea curând. Au avut parte de distracție pe cinste, de surprize la tot pasul, dar și de muncă așa cum nici nu și-au imaginat. Toate acestea și multe altele pot fi urmărite de telespectatorii Antena 1, luni și marți, pe 28 și 29 august, de la 20.30.

Aventură cu 4 stele” este o emisiune realizată după formatul italian „Ricchi e poveri” (”The Rich And The Pauper”), filmată în Grecia. În fiecare ediție, 4 vedete intră intră în competiție și în funcție de rezultat vor fi departajate constant: două dintre ele vor locui într-o vilă sau hotel de lux, în vreme ce celelalte două vor fi găzduite de localnici cu condiții materiale limitate. Cei care câștigă fiecare probă se bucură de o vacanță luxoasă, dar asta doar pentru câteva ore, în intervalul dintre probe, iar cei care pierd experimentează viața și muncile cele mai diverse și solicitante ale localnicilor.