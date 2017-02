130 de kilograme, pe cântar! Chef Scărlătescu vrea să scape de porecla ”grăsuțu'"! Jurați la dietă în noul sezon „Chefi la cuțite”

Primele două sezoane de „Chefi la cuțite” și-au lăsat amprenta pe silueta celor trei jurați. Etapa degustării pe nevăzute, în care cei trei simpatici bucătari jurizează zeci de farfurii pe zi le aduce uneori și surprize plăcute în farfuriile care se cer terminate și lăsate goale.

Așa se face că la filmările pentru cel de-al treilea sezon al emisiunii, care revine la Antena 1 din 13 februarie, de la 20.40, toți cei trei chefi au constatat că s-au îngrășat. Preocupată de silueta și sănătatea lor, Gina le-a adus la platou un cântar pentru a ține evidența kilogramelor cu care chefii întră în preselecții și oscilațiile de greutate.

„Toți ne-am îngrășat, așa arăta cântarul, ce-I drept eu mă țin încă cel mai bine”, spune chef Bontea. „Așa că am zis „gata”: la dietă cu ei! Nu-i mai las să termine tot din farfuriile pe care le jurizăm și pe tot parcursul filmărilor ne-am cântărit constant. Un lucru e cert: preselecțiile ne îngrașă.” Anul acesta la „Chefi la cuțite” jurații au avut parte de un număr mai mare de concurenți, astfel că zilele de filmare s-au înmulțit și la fel și farfuriile pe care aceștia le-au avut de jurizat. „Gândiți-vă că erau zile în care degustam peste 20 de farfurii pe zi. Nu e ușor”, recunoaște chef Scărlătescu, cel care conduce detașat topul kilogramelor în juriu. „Așa că am primit la platou, în culise, mai multe aparate de făcut sport, o bicicletă, o bandă. Eu zic că suntem tare caraghioși când alergăm pe bandă între două jurizări, e musai să vedeți asta în emisiune”, mai spune el. La rândul său, chef Dumitrescu recunoaște că a luat și el în greutate în timpul preselecțiilor, deși înainte să înceapă filmările a avut un program strict de mers la sală. „Chiar glumeam cu colegii mei după ce ne-am cântărit că nu știu dacă prindem vreodată o copertă la vreo revistă de bărbați, că acolo trebuie să ai pachețelele bine lucrate. Ei, subiectul kilogramelor noastre a dat naștere sezonul ăsta unor glume la care am râs cu lacrimi, iar faptul că în culise avem și aparate de sală ne-a dat idei și mai năstrușnice”, încheie Florin.

„Chefi la cuțite” revine la Antena 1 din 13 februarie, în fiecare luni și marți, de la ora 20.30.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Chefi la cutite, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta.

Site-ul emisiunii este http://a1.ro/chefi-la-cutite/ şi este updatat zilnic cu ştiri.

Facebook avem pagina https://www.facebook.com/ChefiLaCutite ,

YouTube canalul nostru este https://www.youtube.com/user/Antena1AntenaTVGroup/videos.