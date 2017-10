A făcut videochat, a fost escortă și a fost la un pas să se sinucidă! Christian Moraru, omul plin de tatuaje și ”golanul cu bun simț” i-a uimit pe chefi cu povestea lui

Christian Moraru a fost o apariție la ”Chefi la cuțite”! Acoperit de tatuaje, concurentul își spune Ugly Boy. Îi place să gătească și își dorește să-i cunoască pe chefi. Speră, desigur, să-i cucerească cu preparatul său.

Același Christian ascunde, însă, și o poveste de viață tulburătoare. Are 33 de ani și se descrie a fi ”un golan cu bun simț”.

A ajuns să se tatueze, deși toată lumea îl excludea: ”Eram extrem de complexat. A ajuns să nu-mi mai pese. Dacă e un loc liber lângă mine, sigur nu se va așeza nimeni”, povestește concurentul.

Și-a dorit să se rupă de lume, așa că s-a apucat să-și contruiască o casă în mijlocul munților. ”Nu am internet, nu am telefon, am o grădină în care cresc legume, iar energia o primesc de la soare. Sunt elementele de care am nevoie pentru a supraviețui. Caut să-mi găsesc fericirea”, mai spune Christian.

Povestea de viața a lui Christian, spusă în fața chefilor

Însă povestea lui e mult mai amplă. Era foarte tânăr și voia să-și trăiască viața atunci când și-a deschis un studio de videochat. Mai apoi, o firmă de escorte. A făcut chiar el asta. A încercat apoi să-și întemeieze o familie, însă nu s-a înțeles cu partenera. Nici măcar un copil n-a putut să-i apropie pe cei doi.

Disperarea l-a adus pe Chris în punctul în care și-a dorit să se sinucidă. A ajuns la psihiatru! Viața sa socială era la pământ. A reușit să se adune, iar acum intenționează să deschidă un centrul menit să-i ajute pe cei cu probleme de integrare în societate. Tânărul și-a spus povestea în fața chefilor, de la care a primit cuțitul și multe felicitări pentru curajul de a fi sincer, dar mai ales pentru talentul în bucătărie.

