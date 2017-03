Adio, burlăcie! Cătălin Scărlătescu este cerut în căsătorie la „Chefi la cuțite”. Ea este femeia care i-a pus gând rău!

Farfurie cu surprize pentru Cătălin Scărlătescu luni seara la „Chefi la cuțite”. Imediat după jurizarea unei farfurii inedite, simpaticul bucătar are parte de un moment cu totul și cu totul neprevăzut: în spatele ușilor se află o ardeleancă dintr-o bucată, cu vorbele la ea, care îl cere în căsătorie pe burlacul din juriu imediat ce intră în platou. Angi locuiește în Spania și este o adevărată apariție, iar la „Chefi la cuțite” reușește să îi cucerească pe cei trei jurați. Aceasta mărturisește că are două scopuri clare: să ia cuțitul, dar, cel mai important, să se mărite cu chef Scărlătescu. Așa că focoasa brunetă nu stă pe gânduri și face cererea în platou, ba chiar îi va pune pe masă un inel, încurajată de glumele chefilor Dumitrescu și Bontea, care de câțiva ani buni tot încearcă să-l însoare pe colegul lor. Cum va reacționa burlacul celebrului trio, ce va spune când Angi îl va asigura că au unde sta în Spania, unde are o casă cu pereți de sticlă, dar și ce răspuns va avea pentru cererea simpaticei concurente, telespectatorii Antena 1 află în ediția „Chefi la cuțite” de luni, 13 martie, într-un moment cu totul și cu totul savuros.