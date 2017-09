Alexander are clar vorbele la el și i-a făcut pe chefi să râdă copios! „Se mărită roaba lui Dumnezeu scoica și cu robul lui Dumnezeu crevetele”

Alexander Bacher este din Timișoara și a venit cu fanul său numărul unu: bunica!

„Ce norocos ești”, a zis Gina cu privire la faptul că are o asemenea bunică.

„Da, e mai bună decât o nevastă”, a zis concurentul, mărturisind că ea este cea care l-a împins de la spate.

Concurentul a decis să vină la concurs cu o grădină de fructe de mare.

„Fiindcă mama nu are un picior am decis să fiu mâna ei dreaptă și așa am învățat primele ciorbe, de la ea. Eu trebuia să o ajut”, a spus concurentul.

„Bucătăria e ca o femeie, are și cuțite, te arde și te opărește și îți face zile fripte”, a mai zis acesta.

Sigur că va ajunge în etapa următoare, Alexander a așteptat verdictul.

Chefii au încercat apoi să își dea seama ce au în farfurie!

„Este un portret smiley face. Sau lupta pentru supraviețuire din mare, dintre toate aceste vietăți. Sau gustarea naufragiatului”, au glumit jurații.

„Nu știm ce a vrut autorul să spună cu această operă”, a mai adăugat Dumitrescu.

Și apoi au început să se joace cu mâncarea din farfurie: „Se mărită roaba lui Dumnezeu scoica și cu robul lui Dumnezeu crevetele”.

Verdictul? Nu a mers mai departe, căci nu a primit niciun cuțit.

