Andrei Olteanu este marele câștigător al sezonului 4! Finala ,,Chefi la cuțite” a dominat audiența

Marți seara, finala celui de-al patrulea„Chefi la cuțite” a adus la Antena 1 momente incredibile, farfurii spectaculoase, jurați de seamă și fericire fără limite pentru chef Sorin Bontea și câștigătorul marelui premiu: Andrei Olteanu. Finala a strălucit în culoarea verde, a fost lider de audiență pe toate categoriile de public, iar momentele unice ale show-ului culinar au fost prima alegere a telespectatorilor.

În minutul de maximă audiență de la 21.18, aproximativ 2.200.000 de români urmăreau cu sufletul la gură desfășurarea tensionată a ultimului test contracronometru.

Finala „Chefi la cuțite a fost lider de piață pe toate categoriile de public și a dominat audiența. În intervalul orar în acre a fost difuzată emisiunea, 19.59-23.07, „Chefi la cuțite” a condus detașat topul audiențelor. Așa se face că la nivelul publicului comercial din mediul urban cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, Antena 1 a fost lider cu o medie de 12,4 puncte de rating și 30,6 % cota de piață, fiind urmată de Pro Tv cu 8,7 puncte de rating și 21,4 % cota de piață. La orașe emisiunea a fost lider cu o medie de 9,6 puncte de rating și 19,9 % cota de piață, în vreme ce Pro Tv se clasa pe locul al doilea cu 7,3 puncte de rating și 15,2 procente din cota de piață.Și la nivelul întregii populații a țării Antena 1 a fost lider cu o audiență medie de 9,7 puncte de rating și 20,5 % cota de piață, Pro Tv ocupând locul al doilea cu 8,5 puncte de rating și 17,9 % cota de piață.

Marți seară, Antena 1 a fost lider de piață și în prime time (intervalul orar cuprins între 19.00-23.00) astfel: pe publicul comercial, unde a înregistrat o medie de 10,6 puncte de rating și 27.2 % cota de piață, dar și la orașe, unde a unde a înregistrat o medie de 8,7 puncte de rating și 18.3 % cota de piață.

Seară cu emoții extraordinare pentru concurenții rămași în cursă către marele titlu, care a fulminat cu momentul spectaculos în care Andrei Olteanu, din echipa verde a lui chef Sorin Bontea, a fost declarat marele câștigător al sezonului 4 ,,Chefi la cuțite”.

Ultima ediție a emisiunii culinare a dezvăluit verdictul ultimei probe din semifinală, unde bucătarii au avut de recreat farfurii de fine dining. Florian Lazăr, Bad Angie Dumitrescu și Cosmin Ailinca au fost la un singur pas de a intra în ultima probă decisivă, dar au părăsit concursul în aplauzele celor trei chefi. Numele finaliștilor fusese dezvăluit, iar chefii Bontea și Dumitrescu au intrat alături de bucătarii pe care îi reprezintă în ultima provocare. Finala nu a fost una tricolor, căci Mihai Necula și Silvian Hârâială au dus culoarea portocalie spre titlu, în vreme ce Andrei Olteanu s-a străduit ca verdele să iasă câștigător la final de seară. Cu toate acestea, deși chef Scărlătescu nu a avut niciun om în finală, culoarea mov a fost și ea prezentă și a jucat un rol în ultima probă a concursului culinar.

Cei trei finaliști au avut de pregătit un meniu complet care să includă un starter, un main course și un desert semnătură, iar tensiunea competiției a fost întețită de prezența invitaților speciali de la masa de jurizare. Chefi de renume, oameni de calibru, cu pretenții foarte mari au notat plating-ul, savoarea și textura preparatelor, căutând ,,farfurii concept” care să se evidențieze și care să fie demne de marele titlu. Bucătăria ,,Chefi la cuțite” i-a reunit și pe foștii concurenți eliminați, care au avut rolul de a-i ajuta pe finaliști în ultima probă. Florian Lazăr a fost cel mai râvnit coechipier și pentru că atât Silvian, Mihai, cât și Andrei și l-au dorit alături în luptă, El Comandante a fost cel care a decis alături de cine vrea să lucreze. A ales culoarea verde, iar Andrei Olteanu și-a format o echipă în care movul și verdele s-au echilibrat. Ionuț Chirițoiu -echipa verde, Mihai Ionescu și Florian Lazăr- echipa mov au fost oamenii pe care Andrei s-a bazat, iar modul în care cei patru au fuzionat s-a observat în farfuriile spectaculoase pregătite. Mihai Necula a format echipă alături de Marius Georgescu și Irina Stratulat- echipa portocalie și Loredana Ene- echipa mov, iar Silvian Hârâială i-a ales pe Cristian Bucur- echipa portocalie, Cosmin Ailinca și Fareș Samir- echipa verde.

La finalul serii, banda care le-a măcinat nervii timp de opt confruntări a adus în fața finaliștilor cloșul ce ascundea numele câștigătorului. Cu ochii înlăcrimați, Andrei Olteanu a primit vestea cea mare din partea frumoasei prezentatoare Gina Pistol: el este câștigătorul celui de-al patrulea sezon și al premiului de 30.000 euro. Momentul spectaculos l-a făcut pe chef Sorin Bontea, mentorul său, să sară la propriu peste masa de jurizare în brațele bucătarului care i-a adus câștigul. Nici foștii concurenți nu au putut să-și mai stăpânească lacrimile, iar scandările colegilor din echipa verde redenumeau sezonul 4 ,,Sorin la cuțite”, căci finala a strălucit în culoarea purtată de ei. Andrei a mărturisit că a trecut prin emoții incredibile: ,,În acel moment nu am mai simțit absolut nimic. Pur și simplu eram pe altă planetă. Am fost extrem de bucuros, iar când mi-am auzit numele m-am blocat. “. Marele câstigător din echipa verde a scos aseară la iveală tot ce a avut mai bun de oferit și i-a convins pe jurați că merită titlul sezonului 4. ,, Am realizat că nu există limite în viață dacă îți dorești cu adevărat să realizezi ceva. Am învățat că orice îți propui poate să se transforme în realitate, dacă lucrezi îndeajuns…și ai un dram de noroc.”, au fost cuvintele lui Andrei Olteanu la final de seară.

Sursa:Kantar Media Copyright:ARMADATA S.R.L. Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group Analiza este facuta pe target-urile 18-49 Urban, All Urban si National Perioada 28 noiembrie 2017

