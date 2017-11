Au fost la un singur pas de a intra în marea finală, dar au părăsit concursul cu zâmbetul pe buze! Interviuri exclusive cu semifinaliștii ”Chefi la cuțite”!

Chiar dacă au fost doar la un singur pas de a intra în marea finală, experiența ,,Chefi la cuțite” i-a făcut să părăsească show-ul cu zâmbetul pe buze și cu multe lecții învățate, în special despre propria persoană.

Semnifinaliștii sezonului 4 împărtășesc cu cititorii o parte din secretele din spatele camerelor de filmat, dar și cele mai frumoase momente de la bancurile de lucru.

• Semifinaliștii echipei verzi din sezonul 4 ,,Chefi la cuțite”

Fareș Samir

1.Cum ai descrie experiența Chefi la cuțite în 3 cuvinte?

Palpitantă , emoționantă , incredibilă.

2.Ce ai invățat despre tine în această competiție?

Faptul că îmi place competiția.

3.Ce ai invătat de la chef Bontea, mentorul tău?

Că pot face mai mult.

4.Care este punctul forte al echipei din care ai făcut parte?

Iscusința.

5.Ce ți s-a părut cel mai greu în această competiție? Dar și cel mai frumos?

Competiția în sine.

6.Ce nu se vede pe micile ecrane în ceea ce privește experiența din bucătăria Chefi la cuțite?

Nu se poate vedea emoția reală prin care trecem de la o etapă la alta.

7.Un mesaj pentru echipa verde?

Mulțumesc Chef Bontea!

Cosmin Ailinca

1. Cum ai descrie experiență Chefi la cuțite în 3 cuvinte?

O experiență unică și foarte deosebită.

2. Ce ai invătat despre ține în această competiție?

Că sunt în stare să mă autodepășesc și că toți anii de muncă mi-au fost răsplătiți.

3. Ce ai invătat de la chef Bontea, mentorul tău?

Că trebuie să fiu foarte atent când gătesc și să muncesc pentru ceea ce îmi doresc.

4. Care este punctul forțe al echipei din care ai făcut parte?

Am fost o echipă destul de bine închegată , fiecare am avut câte un as în mânecă și fiecare am fost buni pe anumite preparate și ne-am completat.

5. Ce ți s-a părut cel mai greu în această competiție? Dar și cel mai frumos?

Cel mai greu moment era când intrăm la jurizare! Cel mai frumos erau momentele în care câștigam probele !

6. Ce nu se vede pe micile ecrane în ceea ce privește experiență din bucătăria Chefi la cuțite?

Sunt multe lucruri care nu se văd la TV- emoțiile , stresul, obosela și muncă cu adevărat depusă pe platou!

7. Un mesaj pentru echipă verde?

Vreau să le transmit că sunt bucuros că i-am cunoscut, fiecare a fost mai bun sau mai rău! Le mulțumesc pentru sprijinul și ajutorul acordat! J

Semifinaliștii echipei portocalii din sezonul 4 ,,Chefi la cuțite”

Irina Stratulat

1. Cum ai descrie experiența Chefi la cuțite în 3 cuvinte?

Un show provocator, inspirational și mereu surprinzător.

2. Ce ai invățat despre tine în această competiție?

Să pierd. Nu mi s-a mai întâmplat de mult. Să pierd câștigând, profitând de fiecare frustrare pentru a merge mai departe, pentru a visa frumos și cu încredere la ceea ce va urma.

3. Ce ai invătat de la chef Dumitrescu, mentorul tău?

Să fac mai mult, să-mi depășesc limitele și să-mi construiesc strategii înainte de a porni la acțiune. La doar treizeci de ani, chef Florin Dumitrescu este un exemplu pentru noi toți: are o carieră de succes, colaborări multiple, a sădit un copac și a zidit o casă împreună cu o femeie minunată care îl susține în tot ceea ce face și care i-a dăruit și două prințese... Măria ta, chapeau!

4. Care este punctul forte al echipei din care ai făcut parte?

Echilibrul, stăpânirea de sine și concentrarea în momentele critice și subordonarea față de un singur chef, Florin Dumitrescu.

5. Ce ți s-a părut cel mai greu în această competiție? Dar și cel mai frumos?

Cel mai greu de suportat este efortul în șine, uneori la temperaturi greu de imaginat, uzură fizică, oboseală. Cel mai frumos este, firește, gustul victoriei atunci când vezi doar portocaliu în fața ochilor.

6. Ce nu se vede pe micile ecrane în ceea ce privește experiența din bucătăria Chefi la cuțite? Profesionalismul unei echipe care, din umbră, de la prima oră a dimineții și până târziu în noapte, are grijă să ne fie bine, să arătăm bine, să mâncăm, să ne hidratam, etc. Va mulțumesc tuturor! Tanti Jeni, mulțumesc pentru lecția de viață...și pentru cea mai bună cafea!

7. Un mesaj pentru echipa portocalie?

Dragii mei colegi de arme, la luptă! Să fiți inspirați, să rămâneți calmi și concentrați pe tot parcursul probei și să vă depășiți propriile voastre așteptări! Voi fi alături de voi și vă voi susține până la capăt. V-am spus cât de mult vă iubesc?

•Semifinaliștii echipei mov din sezonul 4 ,,Chefi la cuțite”

Florian Lazăr

1. Cum ai descrie experiența Chefi la cuțite în 3 cuvinte?

Emoții , Suspans, Creativitate.

2. Ce ai invățat despre tine în această competiție?

Am învățat că pot mai mult în bucătarie şi pot fi mai creativ sub presiunea timpului.

3. Care este punctul forte al echipei din care ai făcut parte?

Punctul forte al echipei mov din care am făcut parte a fost Chef Lazăr Florian . J

4. Ce ți s-a părut cel mai greu în această competiție? Dar și cel mai frumos?

Cel mai greu în această competiție a fost oboseala şi cel mai frumos a fost că am cunoscut oameni minunați.

5. Ce nu se vede pe micile ecrane în ceea ce privește experiența din bucătăria Chefi la cuțite?

Cred că momentul în care astepți să intri în platou la probe. Suntem toți emoționați şi agitați. Un adevarat război pshihologic.

6. Un mesaj pentru echipa mov?

Speranța moare ultima !!!

Bad Angie Dumitrescu

1. Cum ai descrie experiența Chefi la cuțite în 3 cuvinte?

Profesionalism, emoții, pasiune.

2. Ce ai invățat despre tine în această competiție?

Am învățat sa lupt, să nu mă mai subestimez, sa îmi depășesc limitele,sa fiu la fel de determinată! J

3. Ce ai invătat de la chef Scărlătescu, mentorul tău?

Din punct de vedere culinar am învățat "fonfleuri", chef Scărlătescu este un chef la extrem! Totul sau nimic! Am învățat să muncesc până la epuizare daca îmi doresc bucătărie.

4. Care este punctul forte al echipei din care ai făcut parte?

Punctul nostru forte, față de celelalte echipe este prietenia ce ne leagă frumos. Am fost cei mai uniți, cei mai nebuni, cu joburi diferite dar cu același scop, bucătăria!

5. Ce ți s-a părut cel mai greu în această competiție? Dar și cel mai frumos?

Cel mai greu mi s-a părut sa fac munca de profesionist în calitatea mea, de amator. Sa muncesc ca un bărbat, fiind femeie. Momentele minunate, oricât de blamată eram, au fost cele in care ma întorceam de fiecare data in bucătărie indiferent de punctaj.

6. Ce nu se vede pe micile ecrane în ceea ce privește experiența din bucătăria Chefi la cuțite?

Nu se văd emoțiile, momentele "behind the scenes" in care ne distram, ne împărtășeam rețete.

7. Un mesaj pentru echipa mov?

"Purple Lamborghini" , bad Angie spera ca nu v-a dezamăgit, ca v-a fost de ajutor și vă mulțumește pentru încrederea acordată. Cu respect, ma înclin! J

Ionescu Mihai

1. Cum ai descrie experiența Chefi la cuțite în 3 cuvinte?

În doar trei cuvinte- REAL , greu, emoționant.

2. Ce ai invățat despre tine în această competiție?

În emisiunea asta am aflat despre mine multe lucruri, cum ar fi faptul că pot să lucrez sub tensiune și e muultă tensiune :) ...Am aflat că nu am trac de camere și pot să fiu extra multitasking. J

3. Ce ai invătat de la chef Scărlătescu, mentorul tău?

De la Chef Scărlătescu am învățat că simplitatea primează într-o farfurie.

4. Care este punctul forte al echipei din care ai făcut parte?

Punctul nostru forte al echipei noastre a fost faptul că suntem plini de viață și energie.

5. Ce ți s-a părut cel mai greu în această competiție? Dar și cel mai frumos?

Cel mai greu în competiție a fost faptul că nu am câștigat nicio probă pe echipe și cel mai frumos a fost sentimentul ăla pe care îl ai când te întorci de la duel în bucătărie.

6. Ce nu se vede pe micile ecrane în ceea ce privește experiența din bucătăria Chefi la cuțite?

Pe micile ecrane nu se vede faptul că tensiunea și emoțiile din platou sunt extrem de reale, nimic nu este regizat. Nu există un sentiment care să le cuprindă pe toate, pentru că că acolo e vorba de o sumă a lor : frică, furie, fericire, nebunie, iubire, emoție, creativitate!

7. Un mesaj pentru echipa mov?

Chiar dacă nu am ajuns în finală ca și concurenți, am ajuns că și “ajutoare” și am făcut o impresie bună! J

