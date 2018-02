Cătălin Scărlătescu, companie selectă de Ziua Îndrăgostiţilor! Cu cine a ales vestitul chef să-și petreacă ziua iubirii

Chef Scărlătescu vorbește despre cum își petrece noaptea de Ziua Îndrăgostiților. Acesta susține că vrea să fie un bucătar sportiv și că merge la sală.

"Pe doi dintre foştii concurenţi de la Chefi la cuţite i-am păstrat aproape. Îmi sunt tare dragi şi sunt foarte talentaţi. Împreună am gătit pentru mai bine de 100 de invitaţi, mi-am luat chiar şi pantofii roşii. Am de gând să îi bat în acest nou sezon pe colegii mei. Am gătit pentru oameni care se iubesc în această seară. Am pregătit multe gustări spectaculoase", a povestit Cătălin Scărlătescu.

