Chef Florin Dumitrescu, mesaj complet neașteptat pe Facebook! Fanilor nu le-a venit să creadă! „Acum este rândul...”

A fost o seară incredibilă la emisiunea „Chefi la cuțite”, iar concurenții au adus cu ei nu doar preparate spectaculoase, ci și povești incredibile de viață.

A fost și cazul lui Alex, care la doar zece ani are o imensă pasiune pentru gătit.

”Prima dată am făcut o plăcintă cu mere. Când eram eu mic, aveam vreo cinci ani”,le-a spus Alex chefilor, care au zâmbit. ”Abia pe la nouă ani m-am apucat serios de gătit”, a spus puștiul în emisiune.

Apoi, la scurt timp după, chef Florin Dumitrescu a postat pe pagina sa de socializare un mesaj cu adevărat surprinzător pentru fanii:

”În loc de mașinuțe și jucării, el își lua cuțite și oale!” Pare de domeniul SF, dar puștiul ăsta curăță și filetează pește. La zece ani! (Vezi AICI povestea lui Alex)

„Dovada vie ca nu muncim degeaba de 5 ani in televiziune! Misiune indeplinita! Acum este randul educatiei sa tina pasul si sa investeasca in viitorul celor mici care se viseaza bucatari! Cred ca ar fi cazul, mai ales ca suntem o forta pe piata muncii din strainatate in domeniul Horeca! Alex, iti multumesc pentru lectia de viata pe care am invatat-o cu ajutorul tau!”

Așa cum era de așteptat, imaginea a adunat imediat mii de like-uri și a devenit virală în mediul online.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Chefi la cutite, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta.

Site-ul emisiunii este http://a1.ro/chefi-la-cutite/ şi este updatat zilnic cu ştiri.

Facebook avem pagina https://www.facebook.com/ChefiLaCutite ,

YouTube canalul nostru este https://www.youtube.com/user/Antena1AntenaTVGroup/videos.