Gabriel, rockerul pletos despre care nimeni nu credea că va ajunge bucătar, a făcut senzație la „Chefi la cuțite”! „Am fost în armată și acolo am făcut prostii. Apoi m-au detașat la bucătărie”

Gabriel Cinatti are 31 de ani, este bucătar de meserie și a venit de la Ploiești ca să facă senzație cu abilitățile sale culinare. A reușit oare să îi convingă pe cei trei chefi?

Spune că cea mai mare bucurie a vieții sale sunt copiii și soția sa. Spune că a trebuit să depună eforturi mari și să facă tot felul de manevre pentru a-i atrage atenția tinerei care, un an mai târziu, avea să-i devină soție!

„Toți ziceau că nu am cum să ajung bucătar, că sunt rocker și că am plete. Dar eu nu sunt tot om?”, a povestit concurentul emoționat.

Concurentul a venit să gătească o super rețetă de ton roșu la grătar cu garnitură de sparanghel și sos Alioli! Încrezător în forțele sale și în modul în care a gătit tonul, un pește ce necesită multă îndemânare.

Emoțiile au fost mari pentru concurent atunci când cei trei chefi au degustat și ba au zis că sosul nu e bun, ba că peștele nu e bine gătit.

„Am fost în armată și acolo am făcut prostii. Apoi m-au detașat la bucătărie și după ce am plecat am ales să lucrez tot în bucătărie”, a povestit concurentul.

Deznodământul? A primit cuțitul și a mers mai departe!

