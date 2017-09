Gianny Bănuță face dezvăluiri neașteptate despre experiența sa la „Chefi la cuțite”! Cine l-a ajutat să câștige?

Gianny Bănuță este fericitul câștigător al celui de-al treilea sezon al emisiunii „Chefi la cuțite”. La invitația celor de la Aloshop, fostul concurent a vorbit mai multe despre experiența din timpul celui mai tare show culinar.

1. Cum te-a schimbat experiența „Chefi la cutițe”?

Experiența emisiunii nu m-a schimbat prea mult. Am învățat însă ce înseamnă munca în echipă și ce înseamnă cu adevărat să ai colegi care vor să facă ceva pentru țelul echipei, să facă totul ca să câștigăm. Să fim noi cei mai buni!

2. Ai simțit în vreun moment că vrei să renunți la concurs?

Da. A fost un moment atunci când Chef Scărlătescu m-a comparat cu cel care i-a sabotat echipa în sezonul doi. Chiar dacă ne știm foarte bine si ne-am împrietenit, asta nu înseamnă că vreau să fac ca el, să fiu peste Cheful meu. Niciodată nu mi-aș sabota echipa, pentru nimic în lume! Numai în echipă poți face lucruri mărețe, condus fiind de un lider care își dorește același lucru!

3. Care a fost cel mai greu moment trăit la „Chefi la cuțite”?

Cel mai greu moment a fost în semifinală, atunci când am tras biletul cu mâncarea preferată a baiețelului lui Minh și am zis „Gata, până aici mi-a fost! Nu am plating...Nu pot face prea multe pentru că nu sunt foarte familiarizat cu bucătăria vietnameză”. Și singura chestie pe care trebuia să o fac era să combin cele patru ingrediente ale bucătăriei asiatice, în special ginger și lemongrace. În momentul în care chef Bontea a trecut pe lângă bancul meu de lucru și a spus „Ce bine miroase”, atunci am recăpătat acea speranță. Mai rămânea însă platingul...Dar la final, tot ceea ce a contat a fost gustul și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ideile trimise!

4. Care este cea mai frumoasă amintire a ta de la emisiune?

Cea mai frumoasă amintire pentru mine rămâne prima probă câștigată pe echipe. Toți eram atât de fericiți încât în secunda doi l-am sunat pe Andrei și i-am dedicat proba lui. Se vedea pe fețele tuturor că eram fericiți, chiar și Scărlătescu era mândru de noi și avea lacrimi în ochi.

5. Care a fost cea mai importantă lecție de viață pe care ai învățat-o la „Chefi la cuțite”?

Echipa ta sau echipa din care faci parte trebuie să însemne mai mult decât orice pentru oricine. Trebuie să fiți toți pentru unul și unul pentru toți, doar așa vei reuși. Și cel mai important lucru este să nu renunți niciodată, indiferent cât de greu este, fiindcă doar așa vei reuși!

