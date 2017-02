„Părinții mei sunt surzi, m-am lăsat de școală ca să merg la muncă, eu și frații mei am dus viață grea” Pavel are o poveste de viață cât pentru zece oameni!

În competiție a venit și Pavel Datcu de 26 de ani, de meserie bucătar. Și ce poveste!

„Părinții mei au divorțat și din nevoie, după ce m-am mutat cu mama, am început să gătesc. Am și un copil. Nu am vrut ca iubita mea să facă avort. Așa că acum am un băiețel, de care am grijă. I-am zis să își refacă viața, dar copilul rămâne la mine și eu voi avea grijă de el”

S-a lăsat de școală și și-a văzut de viață. Părinții sunt ambii surdo-muți, la fel și fosta soție. Alături de cei doi frați, Pavel a dus o viață grea.

„Era să mor de multe ori, dar am scăpat”

Concurentul este plin de emoții, dar se pricepe la gătit!

A pregătit un risotto con prosciuto (află rețeta AICI)

