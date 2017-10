Toată lumea îl știe pe Giani Kiriță, dar puțini o cunosc pe fiica sa! Frumoasa domnișoară vine împreună cu tatăl său la „Chefi la cuțite”

Printre farfurii excepționale, concurenți talentați și pariuri pierdute la masa de jurizare care sfârșesc în cele mai amuzante pedepse, chefii Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu vor avea parte mâine, într-o nouă ediție ,,Chefi la cuțite” și de invitați surpriză!

Participarea la emisiunile de pe marile ecrane și tensiunea unui reality-show nu îi sunt străine fostului fotbalist Giani Kiriță. Prin urmare, mâine seară își va face apariție în fața pretențioșilor jurați cu un aliat de încredere. Cunoscutul sportiv a venit în cadrul celui mai iubit show culinar alături de fiica lui, Roxana Kiriță. În vârstă de doar 18 ani, Roxana a dorit să demonstreze că talentul de make-up artist este dublat de răbdare și de imaginație în bucătărie. Nu este prima oară când tânăra alege să își arate calitățile de potențial chef, iar Giani mărturisește că se pricepe foarte bine la a combina cele mai savuroase ingrediente. Mai mult, fotbalistul recunoaște că acasă, între doi sportivi, ea este bucătarul principal și fără ajutorul ei poate fi prins în offside printre ustensile și rețete: ,,Mă pricep doar la cartofi prăjiți și ouă ochiuri!”.

Aflat față în față cu un juriu format din doi dinamoviști și un oponent, familia Kiriță a vrut să obțină cu tot dinadinsul un cuțit și de la adversarul Florin Dumitrescu, stelist declarat. ,,Toți chefii îmi sunt prieteni, mai puțin Dumitrescu”, se amuză sportivul. Cei doi au ales un preparat sofisticat, din cea mai la îndemână bucătărie, cea italiană, cunoscută prin vechile tradiții culinare. Spaghetti cu creveți, cu asta au decis Giani și Roxana să îi impresioneze pe chefii din spatele mesei de jurizare.

Fotbalistul a declarat că deși era conștient de talentul fiicei sale din bucătărie, a rămas plăcut surprins de modul în care aceasta a preluat rolul de căpitan de echipă în realizarea preparatului. Farfuria finală a celor doi este o rețetă încercată în exclusivitate pe bancul de lucru al emisiunii, gătită în premieră pentru cei mai îndrăgiți chefi ai momentului. Giani mărturisește că participarea în emisiune se datorează relației extrem de strânse pe care o are cu Roxana, căreia vrea să-i ofere cât mai multe experiențe: ,, Noi doi avem o conexiune specială, îmi seamănă foarte mult și am vrut să îi ofer acest moment!”. Fata fotbalistului este o fană înfocată a emisiunii, așa că echipa ,,Chefi la cuțite” le-a oferit șansă să-și demonstreze talentul culinar sub tensiunea și emoțiile camerei de filmat.

Verdictul în ceea ce privește cuțitele obținute, punctul de intersecție al sportului cu bucătăria, dar și modul în care relația tată-fiică poate fuziona în pregătirea unui preparat delicios, de toate acestea telespectatorii Antena 1 vor avea parte mâine seară, de la 20:00, într-o nouă ediție a jurizărilor pe nevăzute ,,Chefi la cuțite”!

