Un preparat născut din emoţii “de Paris”, o dezamăgire în iubire şi o farfurie cum nu-i alta! "E ceva special, bravo!"

După o dezamăgire în dragoste, s-a retras în bucătărie şi bine a făcut pentru că ceea ce reuşeşte să facă este dincolo de orice aşteptări

“Un an am suferit după relaţia pierdută. Am ajuns la concluzia că nimeni nu e mai important ca tine. Am început să gătesc pentru prieteni, făceam asta ca să nu mă mai gândesc la lucruri urâte. Pun foarte multă dragoste în toată treaba asta”, spune Marilena Ungureanu.

Pentru această seară, concurenta noastră a pregătit “Piept de raţă în sos de ceapă”. Ce părere au juraţii?

“E foarte mişto tăiată grăsimea. E ceva special”, spune chef Cătălin.

Şi iată că a noastră concurentă primeşte trei de “DA”!

