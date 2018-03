Cum arăta Petru Păun înainte să înceapă filmările pentru "Fructul oprit"!

Cât de mult i s-a schimbat viața lui Petru Păun, actorul din „Fructul oprit”, de când a renunțat la carne. „Frumușelul” e vegetarian convins!

“Să spunem că aveam un look mai boem. Aveam părul destul de lung și purtam ochelari. Aici a fost schimbarea, mi-am tuns părul scurt, am revenit la o lungime de păr pe care o aveam, cred, acum zece ani, când aveam 20 de ani. Deci, cumva este plăcut”, mărturisește Petru Păun, care poate fi urmărit de telespectatorii Antenei 1 în fiecare zi de miercuri, de la ora 20.00.

Tânărul, care este și model și health coach, a început de câteva luni să interacționeze și cu actoria, după ce a reușit să ia castingul pentru rolul din serialul Antenei 1.

“Sunt o mulțime de lucruri care îmi vin în minte atunci când mă gândesc la <<Fructul oprit>>. Uite, pentru mine, este o foarte bună oportunitate de a crește, de a crește și ca actor debutant, dar și ca individ. Eu am plecat la drum cu anumite așteptări, că o să fie o provocare, pe drum am constatat că acele provocări sunt mult mai mari! Și devine foarte interesant pentru că îmi ascute foarte mult simțul autoobservării și mă împinge foarte mult să lucrez cu mine.”, spune el.

În “Fructul oprit”, serialul care se difuzează în fiecare miercuri de la ora 20.00, la Antena 1, Petru este Alex Iova, un tânăr cuceritor, inteligent si talentat, dar leneș și delăsător. Schimbă femeile ca pe șosete. Este arogant, nu știi niciodată ce simte cu adevărat. În spatele imaginii pe care o afișează, Alex este de fapt un om bun, care ascunde o mare suferință. Și-a pierdut părinții într-un accident de mașină, din care el a fost singurul supraviețuitor. Este finul lui Tudor Caragea (personaj interpretat de marele actor Adrian Titieni), iar după ce a rămas orfan, a fost adus de Tudor în familia sa, oferindu-i un cămin.

