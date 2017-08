Daniela Gyorfi a vorbit despre secretul frumuseţii sale şi despre meseria pe care o practică în tinereţe. De aici şi trupul armonios al vedetei.

"Sunt un om normal, o femeie care se respectă. Mănânc multe salate, multe fructe. Ştiu că se spune că am multe operaţii estetice, dar nu este aşa. Am doar trei. Însă, în tinereţea mea, am fost profesoară de aerobic, să nu uităm", mărturiseşte artistă.