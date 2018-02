A doua probă îi aduce pe Andrei şi Doru în pragul falimentului. Luminiţa Anghel nu le aduce deloc noroc celor doi: "Domnilor actori cu facultate, aţi pierdut 9.000 de lei"

Luminiţa Anghel păşeşte pe scenă "Guess My Age" şi îi pune în dificultate pe Andrei şi Doru. Vor reuşi cei doi să ghicească vârsta cântăreţei?

"Cât îi daţi estimativ?", întreabă Dan Negru amuzat. Răspunsul vine abia după întrebarea ajutătoare: 43 de ani. Greşit, din păcate, iar suma pierdută este imensă: 9.000 de lei.

"Nimeni nu îmi dă vârsta pe care o am. De la mama am moştenit treaba asta, mai mult de 45 de ani nu crede nimeni că am. Sunt o persoană pozitivă şi generoasă", a povestit artista.