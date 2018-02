O nouă rundă, un nou cuplu, o nouă întrebare în seara iubirii la "Guess My Age". Tot ce au de făcut concurenţii noştri este să se concentreze

Concentrare maximă pentru cei doi studenţi: "Cred că domnul are 78 de ani, însă Julio Iglesias are în jur de 80", spune Claudiu, conştient de faptul că pot pierde 4.000 de lei cu fiecare an greşit. Suma actuală este: 42.000 de lei.