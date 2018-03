Unde-s trei, premiul sporește! O seară memorabilă, de 8 MARTIE: fiica, mama și bunica au câștigat împreună 18.250 de lei!

De 8 martie, la “Guess My Age – Ghicește vârsta”am avut, cum altfel, o seara dedicată mamelor, una specială și memorabilă! De data asta, o bunică, o mamă și o fiică au venit în cel mai tare show, pregătite să facă față celor mai mari provocări! Și au reușit să demonstreze că împreună fac o echipă grozavă!



Alexandra (21 de ani), studentă la Psihologie și antrenoare de dans, a venit în show-ul lui Dan Negru alături de mama ei, Oana (44 de ani), referent, și bunica, Liliana (64 de ani), pensionară. Toate trei au fost hotărâte să câștige cât mai mulți bani din cei 100.000 de lei puși în joc. Și au reușit! Probele nu au fost ușoare, vârsta invitatelor - greu de estimat, iar indiciile - de multe ori, amăgitoare. Dar au adunat la final 18.250 de lei!

Cu banii câștigați în acest show, fiecare dintre ele dorește să facă altceva. Alexandra să plece într-o vacanță, mama ei să-și schimbe mașina, iar bunica să-și renoveze casa. Cu premiul de la “Guess My Age – Ghicește vârsta”, concurentele sunt cu un pas mai aproape de concretizarea visurilor lor!