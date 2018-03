Cea mai dorită ispită de la „Insula Iubirii”, prima oară cu iubi la TV. Ce a răspuns Deea Ienciu la întrebarea: "L-ai înșelat?"

Deea Ienciu, una dintre cele mai dorite ispite de la „Insula Iubirii”, s-a afișat, pentru prima oară, cu iubi la TV. Vedeta spune că primul lor an de relație a fost de probă.

"Primul an a fost de probă. Am trecut printr-o relaţie care nu a fost cea mai bună. M-am gândit de 10 ori înainte să-l prezint pe actualul. Eu am 40 de kg, el are 100. Nu, nu mi-am înşelat partenerul", a spus Deea la emisiunea "Răi da' buni", de la Antena Stars, acolo unde a venit alături de actualul său iubit.

"Eu cu Deea ne completăm. Am ştiut care a fost menirea ei de ispită si am fost de acord cu asta", a mărturisit Stelian, iubitul Deei.

