Diana de la "Insula Iubirii", în lacrimi la TV! Lipsa tatălui o doare nespus: `Era un bărbat de care aveam mare nevoie!”

Diana de la "Insula Iubirii" a avut ocazia să facă ceea ce de mult îşi dorea, o cursă plină de aventură cu maşina. Această activitate i-a adus şi nostalgie, întrucât această pasiune a moştenit-o de la tatăl său pe care nu l-a mai văzut de ani de zile.

"Am plecat de acasă la 15 ani, am venit în Bucureşti pentru că părinţii mei au divorţat. Mi-a fost fost foarte greu atunci, e un subiect foarte sensibil. Aveam 13 ani când tata a plecat… Aveam mare nevoie de el. Mama lucra pe un salariu de nimic şi stăteam într-o garsonieră goală, fără mobilă, nimic. Aveam doar nişte haine şi câteva farfurii. Trebuia să fac ceva, aşa că am plecat să muncesc. Am minţit ca să mă pot angaja”, a povestit printre lacrimi concurenta.

