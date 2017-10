Foto. Diana de la "Insula Iubirii", dezvăluire neaşteptată. Este vorba despre una dintre ispitele masculine: "Îţi mulţumesc că îmi eşti alături"

Diana nu conteneşte să ne surprindă. După comportamentul contradictoriu din timpul emisiunii şi dezvăluirile fără perdea, bruneta uimeşte din nou

De data aceasta, fosta concurenţa a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie în care apare alături de Marco, ispita în cel de-al treilea sezon "Insula Iubirii - Temptation Island". Se pare că cei doi au devenit extrem de apropiaţi după terminarea show-ului, bruneta fiind invitată la ziua de naştere a italianului.

"Fiecare an este o carte cu 365 de pagini goale. Crează în fiecare zi o capodoperă, folosind toate culorile vieţii... şi în timp ce scrii, zâmbeşte, deşi nu pot fi acum alături de tine, îţi doresc tot binele şi sper că un an în plus să te ajute să descoperi dragostea adevărată. La mulţi ani omule!!! Îți mulțumesc că îmi ești alături și că mă suporţi", a scris Diana.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Insula Iubirii, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/insula-iubirii/ . Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/groups/Insula.Iubirii/?fref=ts , iar canalul nostru de YouTube este: http://www.youtube.com/Antena1AntenaTVGroup .

Urmăreşte Insula iubirii integral si pe Antena Play: https://goo.gl/El7zqk. Dacă nu eşti in faţa televizorului, poţi vedea emisiunea LIVE pe smartphone, tabletă sau computer. Experimentează şi tu!