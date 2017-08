Povestea tristă a Dianei de la "Insula Iubirii". După divorțul părinților, a trăit de pe o zi pe alta, a plecat de acasă și s-a măritat cu un bărbat de 40 de ani pentru a-i schimba viața mamei sale: "Deja se chinuia foarte mult!"

Diana şi-a deschis sufletul şi a oferit mai multe răspunsuri legate de comportamentul ei pe insulă, dar şi faţă de Ben şi Andy. Plecată de acasă de la 15 ani, tânăra a încercat să se regăsească, după ce părinţii săi s-au despratit.

"Este un subiect sensibil. Aveam 13 ani când s-au despărţit. Este vârsta la care consider că era momentul în care aveam cea mai mare nevoie de tatăl meu. Mama mea lucra pe un salariu de 10 milioane.

Trei milioane trebuia să plătească întreţinerea, trei milioane chiria, plus întreţinerea, plus că acolo, în garsonioera închiriată nu există mobilă, electrocasnice, era goală. Noi aveam doar nişte haine şi farfurii după noi. Mama a luat-o de la zero. Mi-a fost greu. La un moment dat, îi ceream şi vedeam că nu mai are. Mai plângea câteodată şi nu puteam să stau aşa. Voiam să fac ceva. Aş fi făcut orice să nu mai fie aşa. Ea deja se chinuia foarte mult.

La piaţă, la un magazin de haine, i-am minţit pe aia că am mai mulţi ani, ca să mă angajeze. Era şi iarna şi era afară, era foarte frig", își amintește Diana.

Mai târziu, Diana l-a cunoscut pe fostul ei soţ, în vârstă de 40 de ani, pe Facebook, un moment de care s-a agăţat pentru a schimba situaţia:

"Eu eram tristă, el m-a băgat în seamă şi i-am explicat. El a venit la Roşiori de câteva ori după mine... Nu m-am măritat că mi-am dorit. M-am căsătorit pentru că am simţit eu că aşa o să fie mai bine", recunoaşte bruneta, cu lacrimi în ochi.

"Am stat trei ani cu el, mi-a fost ca un tată. Am învăţat foarte mult de la el, a investit în şcoala mea. Am vrut să mă angajez şi mi-a zis că nu am ce căuta la muncă. Era o fire foarte dependenta de mine (...) Lipsa tatălui m-a afectat atât d etare încât am căutat bărbaţii care seamănă cu el, să aibă ceva de la el", recunoaşte tânăra.

